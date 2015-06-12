Турчинов: необходимо срочно повысить техническое оснащение пожарных

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Турчинова по поводу пожара на нефтебазе под Киевом.

По словам секретаря СНБО, чрезвычайная ситуация в Киевской области подняла много проблемных вопросов. Турчинов отметил, что спасатели ГСЧС продемонстрировали мужество в борьбе с огнем и сделали все, чтобы локализовать пожар, «даже ценой своих жизней - трое спасателей погибли во время исполнения своих обязанностей».

«Во время пожара погибли пять человек», - добавил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что борьба с пожаром выявила чрезвычайно низкий уровень технического оснащения пожарных - отсутствие современных средств защиты и тушения.

Читайте такжеЯценюк: МВД привлечет к ответственности чиновников Минобороны, разрешивших строительство нефтебазы возле военной части«Этот вопрос необходимо решать как можно скорее, даже в условиях чрезвычайно сложной финансовой ситуации, в которой находится Украина. Поскольку потери от огня значительно больше, чем расходы на новую технику», - сказал он, добавив, что человеческие жизни стоят еще дороже.

Кроме того, Турчинов подчеркнул незаконность строительства нефтебазы людьми из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Непосредственно за забором воинской части, чтобы бесплатно использовать логистическую инфраструктуру, построенную военными», - сказал он.

«Сейчас уже можно говорить, что на территории воинской части, которая обслуживала Васильковский военный аэродром, хранился крупный арсенал боеприпасов большой мощности», - отметил Турчинов.

Он также сообщил, что военные, защитив в сложных условиях склады от огня, который горел всего в десятках метров, «смогли вывезти весь опасный арсенал боеприпасов».

«Руководил операцией непосредственно министр обороны Степан Полторак», - добавил Турчинов.

Читайте такжеЯценюк обязал Авакова привлечь к ответственности руководство горящей нефтебазыСекретарь СНБО отметил, что решение об эвакуации людей из 10-километровой зоны было отменено лишь после доклада министра обороны и руководителя ГСЧС о том, что огонь больше не угрожает военным складам.

Турчинов подчеркнул, что актуальным вопросом остается борьба с коррупцией, «которая пронизала всю страну».

«Построило нефтебазу ближайшее окружение Януковича незаконно и без каких-либо разрешений. Более того, следствие рассматривает версию, что поджог не был случайностью, - чтобы скрыть нефтепродукты, по которым велось следствие в МВД», - сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что все причастные к этой трагедии, а также те, кто закрывал глаза на строительство этого огнеопасного объекта возле военных арсеналов, будут нести уголовную ответственность.

Читайте такжеТурчинов назвал угрозы Путина использовать ядерное оружие симптомом не очень здорового человека, а руководителей "ЛНР/ДНР" - марионетками КремляОн также сообщил, что в связи с пожаром на нефтебазе возле военного аэродрома в Киевской области соответствующим органам поручено проверить все воинские базы и арсеналы и привести окружающую территорию в соответствие с действующими нормативами и законодательными актами.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. По данным Минздрава по состоянию на сегодняшнее утро, в результате пожара погибли четыре человека и 14 пострадали.

Ликвидация пожара продолжается до сих пор.