"Миротворец" обещает внести в свою базу "подстрекателей и организаторов" акций против эвакуированных из Китая

"Миротворец" отреагировал на акции против размещения эвакуированных на карантин.

Центр «Миротворец» обещает внести в свою базу всех «выявленных провокаторов», которые мешают оказанию помощи эвакуированным из Китая из-за коронавируса гражданам Украины.

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Об этом администрация сайта «Миротворец» сообщает на своей странице в Facebook.

«Общество должно знать их в лицо. Просим СМИ приобщиться к выявлению тех, кто целенаправленно подстрекает людей к совершению этого преступления», – говорится в сообщении.

В частности, волонтеры напомнили о ст. 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности". «Эта статья предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению. Общественная опасность этого преступления заключается в распространении аморального поведения, содержанием которого является неуважение к праву человека на жизнь и безопасность, пренебрежение моральнымии и правовыми нормами, которые обязывают оказывать помощь людям, находящимся в опасном для жизни состоянии», – отметили волонтеры.

«Мы на 100% уверены, что после попадания в Чистилище, подстрекатели и организаторы сегодняшних акций почувствуют на себе радости своей никчемной жизни», – отмечается в сообщении.