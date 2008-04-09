Эксперт: появление ”двойника” Черновецкого - попытка применить гразные технологии

Появление „двойника” Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО является попыткой оппонентов нынешнего мэра Киева применить на выборах "грязные политтехнологии", считает эксперт Института практической политики Александр ЖУГАН.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя сообщение о том, что в территориальную избирательную комиссию Киева подал документы еще один кандидат на должность городского председателя столицы по фамилии ЧЕРНОВЕЦКИЙ, эксперт сказал: „Борьба за должность Киевского мэра и за ресурсы Киева, как и прогнозировалось, становится довольно жесткой с широким использованием грязных политических технологий”. „Этот случай, - добавил он, - бесспорно, является попыткой давления на действующего городского председателя”.

„В ряду подобных событий – назначение перевыборов Верховной Радой, блокирование Госказначейством муниципальных выплат столичным пенсионерам. И сейчас – выдвижение двойника по старой проверенной технологии, рассчитанной на введение людей в заблуждение”, - отметил А.ЖУГАН.

„По моей информации, - отметил эксперт, - оппоненты действующего мэра провели не одно социологическое исследование и таки убедились, что рейтинг градоначальника высокий, а симпатии электората устойчивые. Поэтому ни один технический кандидат не в состоянии оттянуть нужного количества голосов, а среди сотни претендентов, которые, по состоянию на сегодня, выразили желание принять участие в избирательной гонке, реальных кандидатов нет. Именно это и вынуждает оппонентов городского председателя выдумывать разные трюки и применять грязные политические технологии. И судя по тому, что до выборов осталось еще много времени – это только начало”