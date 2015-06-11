Из Венгрии в Украину в рамках учений зашла техника вооруженных сил США

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, отвечая на вопрос, действительно ли на территорию Украины из Венгрии зашла колонна американской военной техники.

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"Да. Сейчас на Яворовском полигоне проходят совместные украинско-американские учения. В рамках проведения этих учений техника тех подразделений, которые участвуют в учениях, зашла на территорию Украины", - отметил он.

"После завершения учений она так же покинет территорию нашего государства", - добавил Олег Слободян.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля на Яворовском полигоне начались совместные украинско-американские учения, которые продлятся полгода. За это время американские специалисты планируют подготовить примерно 900 военнослужащих Национальной гвардии, спецподразделений и воинских частей.