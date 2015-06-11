Российская журналистка сравнила Марш равенства в Киеве с протестами американских геев в 70-х

Маша Гессен, живущая в США российская журналистка, писательница и защитница ЛГБТ-движения прилетела в Киев из Нью-Йорка, чтобы поучаствовать в Марше Равенства, который прошел в столице в прошлую субботу.

“Поначалу было весело, а под конец - по-настоящему страшно”, - поделилась впечатлениями Гессен в интервью журналу "Новое время".

Во время марша в нее чуть не попала бутылка с коктейлем Молотова, кинутая кем-то из радикалов, напавших на участников акции.

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Гессен считает, что киевский гей-парад был больше похож на "прайды", которые проходили в 70-х.

"В 1969 году в Нью -Йорке прошли массовые протесты против полицейского произвола. Вас могли подвергнуть унизительному обыску в баре: любой человек должен был иметь на себе три предмета туалета, соответствующих его биологическому полу. И однажды люди отказались подчиниться обыску. Восстание шло три дня и считается началом освободительного движения геев и лесбиянок. Спустя год 150 человек прошли маршем по Нью-Йорку в честь того события, и это стало традицией", - отметила журналистка.

Теперь же, по ее словам, мировые гей-парады стали скорее коммерческим мероприятием, карнавалами. Признается, что ходит туда лишь ради детей, ведь там весело: музыка, все хлопают, раздают бусы - для них это праздник.

При этом Гессен уверена, что возможность ЛГБТ-сообществ проводить прайды, да и вообще жить нормальной жизнью - это индикатор соблюдения в стране прав человека: "Дискуссия о правах человека, отношении к меньшинству, о том, какими правами должны обладать его представители - это и есть разговор о том, что мы за страна. Если откладывать этот разговор на потом, окно возможностей может закрыться".

По ее мнению, российская гомофобная политика прямым образом связана с войной в Украине.

"Антигейская кампания началась тогда, когда Путин в третий раз стал президентом — в 2012- м. Именно тогда стала воссоздаваться тоталитарная конструкция, концепция возврата к советскому. А ЛГБТ символизирует для него все антисоветское, западное. Нужно было показать, что у России особый путь. Что существует западный мир и русский, и это разделение прошло как раз через тему ЛГБТ. Этот же миф используют как противопоставление для разжигания войны в Донбассе", - рассказала Гессен.

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Писательница отмечает, что ей пришлось уехать из России, поскольку ей дали точно понять: если останется - у нее отберут детей.

"Путин — классический диктатор. Он смотрит свой собственный телевизор, ему дают читать только то, что он хочет видеть,— это полная изоляция. Какой его ждет конец, предсказать невозможно, поскольку это закрытая система. Но все рассказы о том, что его могут свергнуть олигархи,— полный бред. Этого не произойдет в первую очередь потому, что больше нет никаких олигархов. Первое, что сделал Путин, когда пришел к власти — предложил им отказаться от политического влияния в обмен на сохранность капитала и личную безопасность. Те, кто отказались,— Владимир Гусинский, Борис Березовский, Михаил Ходорковский — попали в изгнание или даже в тюрьму. За 15 лет правления Путина институт богатого человека, обладающего политической властью, ликвидирован", - добавила Гессен.

Журналистка уверена, что общественный переворот в России невозможен. Демократические механизмы, которые хоть и плохо, но работают в Украине, запускают в действие сотни тысяч людей, которые выходят на улицы.

"В светлое будущее России я не верю. Абсолютно. Эта система рано или поздно рухнет — любая закрытая система рано или поздно рушится. Это может произойти через два года или через двадцать, но от этого лучше тоже не станет — люди ведь останутся те же", - резюмировала она.

Полную версию интервью читайте в свежем номере журнала "Новое Время" от 12 июня.