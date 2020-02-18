цей матеріал доступний українською

Каток возле Офиса президента разбирают коммунальщики (фото)

15:20, 18 февраля 2020
Общество
155 0
На Банковой разбирают каток / Информатор

Читайте такжеНа столичном Крещатике горел ресторан, посетителей эвакуировали (фото)

Как сообщает “Информатор”, демонтаж катка начался 16 февраля. На месте ежедневно работают коммунальщики - сейчас от катка остался лишь забор и каркасная конструкция. 

Информатор

Напомним, каток под Офисом президента начали устанавливать 12 декабря. Конструкцию расположили у входа в Офис, где ранее проходили акции граждан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter