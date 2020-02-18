Каток возле Офиса президента разбирают коммунальщики (фото)

Сейчас от катка остался лишь забор и каркасная конструкция.

Ледовой каток на улице Банковой в Киеве, прямо под окнами Офиса президента, демонтируют. Локация проработала полтора месяца.

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Как сообщает “Информатор”, демонтаж катка начался 16 февраля. На месте ежедневно работают коммунальщики - сейчас от катка остался лишь забор и каркасная конструкция.

Напомним, каток под Офисом президента начали устанавливать 12 декабря. Конструкцию расположили у входа в Офис, где ранее проходили акции граждан.