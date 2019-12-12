Под Офисом президента начали устанавливать каток (фото)

Каток занимает 12 на 24 метра, а его установка будет длиться 12 дней в рамках социального проекта «Зимней страны на ВДНХ».

Под стенами Офиса президента 12 декабря устанавливают ледовый каток, который начали возводить еще ночью.

Об этом пишет Страна.иа.

Каток расположили у входа в Офис, где ранее проходили акции граждан во время саммита в Париже.

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Каток занимает 12 на 24 метра, а его установка будет длиться 12 дней в рамках социального проекта «Зимней страны на ВДНХ».

Акции под Офисом президента состоялись вечером 8 декабря и ночью 9 декабря. Протестующие объясняли, что будут стоять до тех пор, пока не узнают о результатах "нормандского саммита" в Париже и о том, не противоречат ли они интересам страны.

В Париже в это время проходила встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

После публикации коммюнике саммита участники акции в Киеве разошлись, заявив, что капитуляции Украины в том не увидели.