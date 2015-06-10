Российского спецназовца Ерофеева доставили в суд

Как сообщает ТСН, в суде присутствует адвокат арестованного Оксана Соколовская и российский консул Алексей Грубый.

Отмечается, что консул в категорической форме отказывается говорить с прессой по поводу позиции России по задержанным в Украине спецназовцам. По его словам, никаких комментариев украинской прессе давать не будет, поскольку на заседание не пустили представителей российских каналов.

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Напомним, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова. Их перевезли в военный госпиталь в Киеве, где оказали медицинскую помощь.

Оба были арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

Накануне одного из ГРУшников перевели из госпиталя в СИЗО.