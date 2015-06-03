Одного задержанного на Донбассе российского спецназовца перевели в СИЗО

Один из двух задержанных на Донбассе российских спецназовцев переведен из госпиталя в СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

“Одного из них сегодня уже перевезли в СИЗО. Второй в ближайшее время, возможно, даже сегодня, тоже будет перевезен на автозаке”, - сказал Вовк.

Также он информировал, что следствие имеет в своем распоряжении более 50 фотоснимков, сделанных задержанными российскими военными, которые указывают на их причастность к вооруженным силам РФ, и эти фото, среди прочего, составят доказательную базу.

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Кроме того, Вовк отметил, что задержанных российских спецназовцев неоднократно посещали в госпитале представители ООН, ОБСЕ, российский консул, которые убедились, что задержанные находятся в нормальном состоянии. В то же время начальник ГСУ отметил, что российские военнослужащие являются задержанными, а в соответствии с нормами действующего законодательства, количество их посещений должно быть существенно ограничено.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова. Их перевезли в военный госпиталь в Киеве, где оказали медицинскую помощь.

Оба были арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

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18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

По данным СБУ, эти россияне активно сотрудничают со следователями.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.