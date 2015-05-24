В СБУ рассказали, когда закончат досудебное расследование в отношении российских спецназовцев

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, пишет Украинская правда .

"Обвинительный акт относительно указанных лиц будет рассматриваться украинским судом, и приговор будет вынесен этим судом от имени Украины. Уверен, за 2-3 месяца справимся с досудебным расследованием", - заявил Вовк.

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При этом он добавил, что международный уголовный суд может использовать материалы украинского уголовного расследования в отношении Александрова и Ерофеева как отдельный факт масштабной российской агрессии, один из доказательств в Гаагском трибунале по военным преступлениям, совершенных высшими должностными лицами РФ.

"Он может допросить российских военных, провести другие процессуальные действия с их участием", - уточнил Вовк.

Как известно, ранее Вовк отметил, что дело по арестованным Ерофееву и Александрову в будущем может рассматриваться международными судами.

Также Вовк сообщил, что арестованные на время лечения будут содержаться в специально оборудованных палатах.