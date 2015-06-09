ГСЧС посоветовала киевлянам пить больше молока из-за пожара на нефтебазе

Как говорится в переданном УНИАН сообщении ГУ ГСЧС Украины в Киеве, молоко - это универсальный детоксикант при всех отравлениях.

В то же время спасатели призывают воздержаться от потребления любых овощей (овощей и фруктов из собственных огородов), не попадать под дождь. «В случае, если этого не удалось избежать, нужно тщательно вымыться и выстирать одежду», - подчеркивается в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что во время горения нефтепродуктов под Киевом в воздух выбрасывается много токсичных веществ, в том числе диоксины, что является опасным для здоровья людей, а также много побочных веществ, в том числе угарный газ.

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"Сейчас все зависит от того, куда дует ветер, но рекомендуется жителям близлежащих населенных пунктов уехать на несколько дней, чтобы не дышать отравляющими веществами. Детей и пожилых людей точно надо эвакуировать... Облако от пожара постепенно рассеется, но, если будет дождь, яд буквально будет падать на населенные пункты", - отмечается в сообщении.

Также предлагается держать окна закрытыми. При этом признают, что, "однако, сильно это не поможет, когда на улице жара".

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности определила опасную зону радиусом 10 км от эпицентра пожара.