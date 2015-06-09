СМИ: Пожар на нефтебазе под Киевом усилился
20:12, 09 июня 2015Общество
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На нефтебазе возле Василькова в Киевской области появился новый источник пожара.
Увеличилась площадь возгорания, усилился дым / УНИАН
Об этом сообщает LB.ua.
По словам корреспондента издания, есть новый источник пожара, увеличилась площадь возгорания, усилился дым. Дымом затянуло весь горизонт.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.
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Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что к нефтебазе уже подогнали пожарный поезд и начали пробовать пенную атаку.
По состоянию на 17.00 на нефтебазе "БРСМ-Нафта" горели лишь три резервуара - один с маслом, два с топливом. Остальные 14 резервуаров выгорели.
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