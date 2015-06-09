СМИ: Пожар на нефтебазе под Киевом усилился

Об этом сообщает LB.ua.

По словам корреспондента издания, есть новый источник пожара, увеличилась площадь возгорания, усилился дым. Дымом затянуло весь горизонт.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.

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Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что к нефтебазе уже подогнали пожарный поезд и начали пробовать пенную атаку.

По состоянию на 17.00 на нефтебазе "БРСМ-Нафта" горели лишь три резервуара - один с маслом, два с топливом. Остальные 14 резервуаров выгорели.