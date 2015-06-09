Аваков: в тушении пожара на нефтебазе задействовали пожарный поезд

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. При ликвидации пожара на нефтебазе в Васильковском районе спасатели начинают пенную атаку.

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"Подогнали пожарный поезд, начали пробовать пенную атаку", – сказал Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе возле пгт Глеваха Васильковского района Киевской области. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.

Сейчас известно о 5 погибших и 12 пострадавших в результате пожара и взрыва на нефтебазе.