Аваков: в тушении пожара на нефтебазе задействовали пожарный поезд
19:57, 09 июня 2015Общество
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В тушении пожара, произошедшего на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области, задействовали пожарный поезд.
Спасатели начали пробовать пенную атаку / Фото УНИАН
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. При ликвидации пожара на нефтебазе в Васильковском районе спасатели начинают пенную атаку.
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"Подогнали пожарный поезд, начали пробовать пенную атаку", – сказал Арсен Аваков.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе возле пгт Глеваха Васильковского района Киевской области. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.
Сейчас известно о 5 погибших и 12 пострадавших в результате пожара и взрыва на нефтебазе.
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