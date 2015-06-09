Спасатели начали прокладывать к месту пожара водопровод для бесперебойной подачи воды

К месту пожара на нефтебазе вблизи Василькова Киевской области прокладывают водопровод для бесперебойной подачи воды.

Об этом на брифинге сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Он заверил, что пожар будет ликвидирован за 12 часов.

"В ликвидации пожара принимают участие пожарные расчеты из Чернигова, Кировограда, Черкасс, Киева и области. На данный момент работают 30 человек и 45 единиц техники. Сейчас мы дополнительно прокладываем магистральную линию для непрерывной подачи воды, и начнем потихоньку оттеснять пламя с тыльной стороны базы", - сказал Чечеткин.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области возник пожар.

Сегодня около 8 часов утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.

Проведено временное отселение граждан из 2-километровой зоны от границы пожара.