Большинство освобожденных в рамках обмена украинцев не имеют собственного жилья – Денисова

Омбудсмен выразила убеждение, что украинцы, находившиеся в плену на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» и потерявшие там свое здоровье, заслуживают достойного социального обеспечения от государства.

Срок реабилитации освобожденных 29 декабря прошлого года из плена боевиков на Донбассе украинцев в ГУ «Лесная Поляна» заканчивается, а большинство из них не имеют собственного жилья.

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Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

«Ко мне поступают обращения от лиц, которые были освобождены 29 декабря прошлого года в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, с просьбой оказать содействие в обеспечении их жильем. Ведь срок реабилитации в ГУ «Лесная Поляна» заканчивается, и большинство из них не имеют собственного жилья», - отметила она.

По словам Денисовой, в начале января работники Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека собрали полную информацию о потребностях этих граждан, в том числе в жилье.

Также для обеспечения права на труд освободженных лиц Денисова инициировала встречу работников Службы занятости, чтобы они ознакомили освобожденных лиц с услугами центров занятости и предоставили информационно-консультационные услуги по поиску работы.

«Информация об имущественных потребностях была передана в полном объеме профильным министерствам», - отметила она.

Денисова выразила убеждение, что украинцы, находившихся в плену на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» и потерявшие там свое здоровье, заслуживают достойного социального обеспечения от государства, чтобы они могли скорее адаптироваться к мирной жизни.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских лица) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.