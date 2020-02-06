Зеленский хочет, чтобы украинцы голосовали на выборах с помощью смартфонов

По словам президента, это амбициозный вызов, но вполне достижимый.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести для украинцев возможность голосовать на выборах с помощью смартфона и Интернета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации мобильного приложения "Дія" в Киеве.

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"В общем, наша цель сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью смартфона и Интернета. В том числе голосовать на президентских, парламентских или местных выборах", - сказал Зеленский.

По словам президента, это амбициозный вызов, но вполне достижимый.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсирует оцифровку этого года 50 самых актуальных услуг среди граждан.