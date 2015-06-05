Минобороны обещает улучшить питание военных: в рационе бойцов появится сало и шоколад
Питание военнослужащих станет более качественным и будет осуществляться в соответствии с новыми нормами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, об этом сегодня во время совещания заявил заместитель министра обороны Юрий Гусев.
«В рационе бойцов появится сало, мясо, а не консервы, и даже шоколад», - сказал он.
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Он также сообщил, что в целом на тыловое и материально-техническое обеспечение ВСУ госбюджетом этого года предусмотрено свыше 10 миллиардов гривень из них на питание — 1,5 миллиарда гривень.
По состоянию на 5 июня из указанной суммы средств уже заключены 94 процента договоров.
В целом по направлению материально-технического и тылового обеспечения заключено договоров 61,2 процента, еще 38,8 будут заключены в ближайшее время.