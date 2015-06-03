Луценко: оккупированную часть Донбасса ожидает продовольственная блокада, украинским гражданам стоит покинуть эти территории

Юрий Луценко заявил о намерении заблокировать поставку продуктов на оккупированные территории Донбасса, пока боевики не освободят пленных и не прекратят обстрелы.

Об этом сообщает Новое Время.

"Пока террористы не отдадут пленных, не прекратят обстрелы - еды с нашей стороны они не получат. Все наши граждане, которые понимают эту ситуацию, должны выехать на свободную территорию Украины", - призвал он, отметив, что ни одна семья беженцев на территории Луганской области сейчас не живет под открытым небом.

Депутат отметил, что провозить свои грузы на оккупированные территории смогут лишь зарегистрированные в Украине крупные промышленные предприятия, которые также будут платить соответствующие налоги.

"Но грузы с продовольствием, товарами народного потребления на оккупированные территории Донецкой и Луганской области не должны идти. Это твердое решение президента", - подчеркнул Луценко.

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"Сейчас боевики получают все продукты из Украины - напитки, консервы, мясо и прочее. Цены конечно выше. Но возят им продукты украинские граждане, которые по дороге коррумпируют наши блокпосты, которые в свою очередь коррумпируют киевское чиновничество", - отметил народный депутат.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко считает необходимым остановить любое транспортное сообщение с оккупированными территориями в Донецкой области.