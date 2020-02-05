"Готовим материалы в ГБР": Дубилет отреагировал на обвинения в фальсификации демографических данных

По словам министра, распространение фейковых новостей было проплачено и целенаправленно разгонялось в Интернете.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет назвал обвинения в фальсификации данных о численности населения фейком. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера по Интернету распространился фейк о якобы фальсификации оценки численности населения. Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение - 88,8%. Точнее, почти одинаковое - от 88,808% до 88,839%. Из этого они делают вывод, что данные оценки были просто сфальсифицированы», - написал Дубилет.

Министр отметил, что никакой фальсификации не было, а методологию оценки численности населения он подробно описал ранее.

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«Почему данные «елочки» по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою "елочку" вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается - Госстат отражает это в своей «елочке». Непонятно, зачем преподносить как "сенсацию" то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии», - отметил Дубилет.

По его словам, фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах, один из которых даже предложил ему за 1500 долл. снять публикацию, но затем его перепечатали несколько крупных СМИ, в результате чего пришлось реагировать на эти обвинения. Теперь министр готовит документы в Государственное бюро расследования (ГБР).

«Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняли люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию», - сообщил Дубилет в своей публикации.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2019 года Дубилет заявил, что перепись населения была запланирована на конец 2020 года, почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

На перепись в госбюджете было предусмотрено 3,4 млрд грн. Вместе с тем, Дубилет отметил, что проведение переписи в таком формате стало бы "непозволительной роскошью" для Украины, поэтому было решено провести "электронную перепись" и сэкономить 2-3 млрд грн.

23 января Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов.

Согласно этим результатам, в Украине проживают 37 млн 289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.