Филарета исключили из Синода ПЦУ
20:17, 04 февраля 2020Общество
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При этом Филарет остается епископом ПЦУ.
Почетного патриарха призвали выйти из самоизоляции / УНИАН
Почетного патриарха Филарета исключили из рядов Синода Православной церкви Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.
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В церкви такое решение объяснили отсутствием Филарета на 6 заседаниях и необоснованным отказом участвовать в этих заседаниях.
При этом Филарет остается епископом ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.
Почетного патриарха призвали выйти из самоизоляции.
Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления, которым было признано ликвидация Киевского патриархата.
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