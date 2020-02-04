Филарета исключили из Синода ПЦУ

При этом Филарет остается епископом ПЦУ.

Почетного патриарха Филарета исключили из рядов Синода Православной церкви Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

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В церкви такое решение объяснили отсутствием Филарета на 6 заседаниях и необоснованным отказом участвовать в этих заседаниях.

При этом Филарет остается епископом ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Почетного патриарха призвали выйти из самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления, которым было признано ликвидация Киевского патриархата.