Черновецкий вспомнил, что он банкир

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о создании Совета по вопросам банковской деятельности при Киевском городском председателе и утвердил его персональный состав.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, планируется, что в состав совета войдут по согласию руководители правлений разных банков – 7 человек. Возглавит совет председатель правления коммерческого банка “Экспобанк” Юрий ГЕТЬМАНЕНКО.

Новосозданное объединение ставит целью консолидировать и наладить сотрудничество между финансово-кредитными учреждениями, их объединениями и органами местного самоуправления, способствовать более эффективному экономическому развитию украинской столицы.

По объяснению заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, теперь все проекты решений Киевского городского совета, распоряжений Киевского городского председателя и городской госадминистрации по экономическим вопросам и вопросам банковской деятельности, которые носят нормативно-правовой характер, подлежат предварительному рассмотрению Банковским советом.

Положение о Совете по вопросам банковской деятельности при Киевском городском председателе поручено разработать юридическому управлению аппарата КГГА с привлечением специалистов ассоциации „Украинский кредитно-банковский союз” в месячный срок.