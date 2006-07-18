МЧС готовится к сезонной миграции

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы готовится к сезонной миграции птиц и противодействию птичьему гриппу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ХОЛОША.

“Наш Координационный совет (по вопросам противодействия высокопатогенному гриппу птиц и предотвращения пандемии гриппа – УНИАН) и наши подразделения готовятся к сезонной миграции птиц”, - сказал он.

В.ХОЛОША напомнил, что последний случай птичьего гриппа был зафиксирован в Сумской области в начале июня.

По его словам, на сегодняшний день ситуация с птичьим гриппом в Украине остается напряженной, особенно в тех регионах, которые по ландшафтно-географическими особенностями являются территориями риска и через которые проходят главные миграционные пути диких перелетных птиц. В.ХОЛОША подчеркнул, что, исходя из этого, Координационный совет и министерство принимают соответствующие меры, направленные на обеспечение постоянной готовности органов и подразделений службы гражданской защиты к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с высокопатогенным гриппом. В частности, созданы мобильные оперативные группы и сводные отряды МЧС Украины на случай оперативного реагирования на высокопатогенный грипп птицы.

В свою очередь, начальник пресс-службы МЧС Игорь КРОЛЬ отметил, что МЧС во всех областях проведены специальные учения по противодействию птичьему гриппу. По его словам, в этих учениях принимали участие, кроме подразделений МЧС, специалисты Минобороны, Министерства здравоохранения, МВД.

“У наших спасателей есть соответствующий опыт, и это отмечают международные эксперты”, - заверил И.КРОЛЬ.

Как сообщал УНИАН, очаги птичьего гриппа в Украине были зафиксированы на территории Автономной Республики Крым в декабре 2005 года – январе 2006 году и в с. Пески Буринского района Сумской области – в июне 2006 года.