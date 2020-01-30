"Россия - стратегический партнер": в полиции прокомментировали появление провокационной рекламы на улицах Киева

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к размещению провокационных плакатов.

В столичной полиции прокомментировали появление в Киеве нескольких провокационных билбордов с тезисами российской пропаганды.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, правоохранители устанавливают лиц, причастных к размещению провокационных плакатов.

"Полицейские вместе с коммунальными службами города демонтировали рекламные плакаты. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая квалификация событиям", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что о наличии провокационных билбордов им сообщили киевляне. По указанным адресам выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативные группы.

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"Выявленные факты незаконной рекламы правоохранители должным образом зарегистрировали и совместно с работниками коммунальных служб демонтировали плакаты. После установления всех обстоятельств и лиц, причастных к распространению незаконной рекламы, будет предоставлена правовая квалификация событиям", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером среды, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".