Киевские коммунальщики сняли с билбордов рекламу с пророссийской пропагандой

Власти Киева просят жителей города сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях.

В столице ночью сотрудники коммунального предприятия «Киевреклама» в сопровождении сотрудников КП «Муниципальная охрана» сняли незаконно размещенную на билбордах рекламу, содержащую пророссийскую пропаганду.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил заместитель председателя горгосадминистрации Валентин Мондриевский.

«Операторы наружной рекламы не давали согласия на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу», - подчеркнул Мондриевский.

Он отметил, что было убрано 9 наклеек с 5 билбордов и заверил, что коммунальные службы контролируют ситуацию в городе.

Сотрудники КП «Киевреклама» проверяют улицы и проверяют рекламные носители на возможное наличие рекламы провокационного содержания.

Также власти Киева просят жителей города сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях по телефону: 044 481 47 21.

В свою очередь советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook разместил фото одного из билбордов, на котором видна надпись: «Россия – наш главный стратегический партнер».