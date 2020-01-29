ТСН.Тиждень расскажет, сколько многоэтажек в Украине могут разрушиться в любой момент и как людям не остаться без жилья

Лишь в Украине официально признаны устаревшим жилым фондом почти 45 тысяч домов, аварийными – 16,5 тысяч.

Жилищный фонд в Украине находится в катастрофическом состоянии. ТСН.Тиждень узнал, сколько украинцев могут пострадать из-за разрушения многоэтажек и показал, что их может ждать на примере семей, которые остались без крыши над головой в августе прошлого года в Дрогобыче.

В большинстве «хрущевок», возведенных в прошлом столетии, закончились проектные сроки эксплуатации – 60 лет. По данным Госкомстата, всего в Украине официально признаны устаревшим жилым фондом почти 45 тысяч домов, аварийными – 16,5 тысяч.

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ТСН.Тиждень побывал в Дрогобыче, где в августе 2019 года один из таких домов обрушился. Тогда погибли восемь человек. 59 семей остались без крыши над головой.

«Мы узнали, что жители обвалившегося дома в Дрогобыче уже пять месяцев как бездомные. И хотели понять, почему так произошло. Кто виноват, что людям до сих пор не приобрели жилье, несмотря на то, что средства на это были выделены», - рассказал специальный корреспондент ТСН.Тиждень Константин Грубич.

Пообщавшись с жителями аварийного дома – и теми, кто остался без крыши над головой, и теми, кто проживает в соседних подъездах, местными властями и экспертами, ТСН.Тиждень узнал, что похожие трагедии могут постигнуть десятки тысяч украинцев в любом из регионов страны.

В воскресенье, 2 февраля, в 19:30 ТСН.Тиждень расскажет, можно ли предотвратить массовое разрушение многоэтажек и что нужно делать жителям «хрущевок» уже сегодня, чтобы не повторить судьбу жителей Дрогобыча.