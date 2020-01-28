Тернополянин пытался вывезти из Украины антикварное собрание изданий Вальтера Скотта (фото, видео)
В Черновицкой области пограничники предотвратили вывоз из Украины предметов старины, среди которых сборник изданий шотландского писателя Вальтера Скотта, датированный 1894 годом.
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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда. Согласно сообщению, около полуночи 27 января в пункте пропуска «Порубное», на границе с Румынией, общей межведомственной группой среди пограничников Черновицкого отряда, сотрудников СБУ и таможни обнаружены предметы старины, которые могут представлять культурно-историческую ценность.
«Старинную икону и Библию, а также сборник шотландского писателя сэра Вальтера Скотта, датированный 1894 годом, пограничники обнаружили в автомобиле марки Mercedes, который углубленно осматривали совместно с работниками таможни и СБУ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что предметы находились в картонной коробке багажного отделения автомобиля, на котором в Великобританию следовал 30-летний житель Тернополя.
Старинные книги и икону изъяли и передали на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.