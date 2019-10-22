Пенсионеры нашли в хламе ценную коробку из-под печенья и разбогатели

Найденной коробке оказалось около 90 лет.

В Великобритании супруги-пенсионеры разобрали шкаф, чтобы избавиться от хлама, и нашли ценную коробку из-под печенья.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Birmingham live.

Читайте такжеВ Колумбии задержали старушку с 17 килограммами кокаина в инвалидном креслеОтмечается, что пенсионеры нашли коробку от бисквитной фабрики Huntley&Palmers. В шутку они отправили бокс на бесплатное мероприятие, где оценивают антиквариат. Находкой заинтересовались коллекционеры. Коробка, которой 90 лет, сделана в форме двухэтажного красного автобуса с пассажирами и водителем. Одежда нарисованных людей и изгибы транспорта характерны для Лондона 20-х годов.

Эксперты оценили в коробку около 1,5 тысячи фунтов (48,1 тысячи гривен). Они объяснили, что боксы этой фирмы ценны своим дизайном.

Женщина унаследовала упаковку от мамы, а она – от своего двоюродного брата, который ранее руководил магазином на углу в районе Донкастера.

Как ранее сообщал УНИАН, миллионер из Австралии открыл вакансию напарника для путешествий.