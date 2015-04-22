В Краматорске снесли еще один памятник Ленину

Об этом сказал председатель городской организации ВО "Свобода" Сергей Корниенко, сообщает ТСН.uа.

По его словам, активисты таким образом "выполнили закон о декоммунизации Украины".

Читайте такжеВ ДонОГА назвали снос Ленина в Краматорске "актом вандализма"

"Мы выполнили закон о декоммунизации Украины в поддержку инициатив президента Порошенко и несмотря на противодействие со стороны губернатора области Кихтенко", - сказал Корниенко.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на главной площади Краматорска снесли Ленина.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, РСФСР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.