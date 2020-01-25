По предварительным данным, украинцев среди жертв и пострадавших в результате землетрясения в Турции нет - МИД

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что сотрудники украинского посольства в Турции мониторят данные о погибших и раненых в результате стихийного бедствия.

По предварительным данным, украинцев среди жертв и пострадавших в результате землетрясения, случившегося на востоке Турции вечером 24 января, нет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Сейчас (погибших - УНИАН) нет. Посольство сейчас активно мониторит ситуацию всеми доступными средствами, и пока информация, которая бы свидетельствовала, что там могли быть граждане Украины, отсутствует. И пострадавших также нет", - сказал Погорельцев.

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Он добавил, что это - предварительная информация, а посольство Украины "держит руку на пульсе".

Вместе с тем, как информирует агентство Анадолу, количество погибших в результате мощного землетрясения на востоке Турции достигло 22, раненых - 1030.

Как сообщал УНИАН, на востоке Турции вечером 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг.

Ранее турецкие спасатели сообщали о 20 погибших и 1015 раненых в результате землетрясения.