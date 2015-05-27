В нежилом доме возле Артемовска обнаружили арсенал оружия

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Донецкой области.

Правоохранители изъяли противотанковый гранатомет, управляемую противотанковую ракету, 3 индивидуальные аптечки, более 5 тыс. патронов различных калибров и 4 боевые гранаты.

Арсенал был изъят местными сотрудниками милиции и военными Национальной гвардии в одном из частных нежилых домов в поселке Мироновском.

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Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Принимаются меры по установлению его владельцев.

Предварительно уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.