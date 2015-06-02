Синоптики пообещали украинцам жару и грозы в первые дни лета

Дневная температура во вторник, 2 июня, составит до 24-27 градусов тепла. Ночью будет +11-14 градусов. Солнечно и почти безветренно – 3-5 м/сек. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается 24-28 градусов тепла, в центральных и северных прогнозируют 25-27 градусов выше нуля. В восточных областях страны до +26, а в южных – до 27 градусов выше нуля.

Дожди прогнозируют только Ивано-Франковщине, Хмельницкой и Винницкой областям. На остальной территории будет солнечно и практически безоблачно.

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В среду, 3 июня, дневная температура воздуха повысится до 29 градусов тепла. Будет солнечно, лишь на Западной Украине дожди, возможны грозы. Тем не менее, в западных областях будет тепло – до +27-29 градусов. Такой же температурный режим ожидается в центральных и северных областях Украины. В восточных областях синоптики прогнозируют +24-26, а в южных до 29 градусов тепла.

В четверг, 4 июня, дожди и грозы также прогнозируют, кроме Западной Украины, еще и в центре и на севере, в том числе и в Киеве. Однако будет довольно жарко – синоптики обещают 27-29 градусов тепла. В восточных областях ожидается +24-26 градусов, а в южных – до 29 градусов выше нуля и солнце.