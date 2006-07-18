В честь Кирпы назвали поезд

20 июля, в 60-ю годовщину со дня рождения погибшего министра транспорта Украины Георгия Кирпы, Львовская железная дорога отправит в первый рейс электропоезд, названный в его честь. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога».

Электропоезд постоянного тока ЭПЛ-2Т «Георгий Кирпа» построен на заводе холдинговой компании «Лугансктепловоз»; его порядковый номер – 012. Стоимость электропоезда – 22 млн. грн., срок эксплуатации – 28 лет.

Электропоезд отправится в первый рейс из Львова до Ужгорода с пригородного вокзала в 15.03.

Как сообщал УНИАН, Г.Кирпа был начальником Львовской железной дороги с 1993 по 2000 год. В 2000 году он возглавил "Укрзалізницю", а в 2001 - стал министром транспорта.

Г.Кирпа был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову на даче в Бортничах под Киевом 26 декабря 2004 года. На месте инцидента был найден пистолет. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье “доведение до самоубийства”. Результаты расследования до сих пор не обнародованы.