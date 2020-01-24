Камни стоимостью в $30 тысяч: на Ривненщине поймали сельского голову с тремя мешками янтаря (видео)

Ориентировочная стоимость изъятого – 30 тысяч долларов.

Сельского голову с тремя мешками янтаря полицейские поймали на Ривненщине.

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Как говорится в сюжете ТСН, он вез камни в машине. Куда и где взял, копы еще устанавливают. В общем янтаря у чиновника было почти 30 килограммов. Все изъяли и направили на экспертизу.

Теперь 36-летнему сельскому голове может грозить штраф от 50 тысяч гривень или даже три года за решеткой.

Ориентировочная стоимость изъятого – 30 тысяч долларов.