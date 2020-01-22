Стало известно, как будет выглядеть карта киевлянина в новом дизайне (фото)

Карточка киевлянина, как и раньше, будет иметь ряд функций.

Карта киевлянина в новом дизайне будет выполнена в лаконичном синем цвете и будет многофункциональной.

Об этом сообщил в Facebook директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, опубликовав соответствующие фото.

"Новый вид, но внутренне карточка так же многофункциональная. Некоторые киевляне ошибочно думают, что картой пользуются исключительно льготники. Но это совсем не так. Получить карту могут все граждане, проживающие или работающие в Киеве", - отметил чиновник.

И добавил, что владельцы карты могут использовать ее не только как банковскую. Она, в частности, может быть ключом к ряду электронных услуг благодаря идентификации владельца через BankID, проездным в транспорте, способом оплаты коммуналки без комиссии. Также карточка дает скидку на билеты в музеи, театры, некоторые аптеки и торговые центры.

"Сейчас насчитывается больше 800 тысяч владельцев карточки киевлянина", - написал Назаров и уточнил, что получить карту можно в отделении "Ощадбанка".

Как сообщал УНИАН, в апреле в Украине планируют ввести электронную медицинскую карту пациента.