Пашинский проиграл суд против журналистов "НВ"

Экс-нардеп Сергей Пашинский хотел, чтобы издание "НВ" опровергло статью о коррупции в оборонпроме.

Бывший народный депутат Сергей Пашинский проиграл суд против журнала «НВ» и его журналиста Ивана Верстюка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Иван Верстюк.

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«Пашинский требовал опровержения фактов о его причастности к коррупционным сделкам в оборонном секторе. Он прислал в редакцию свое фото и статью на четырех страницах, где речь шла о „кремлевской гибридной войне“ против него. Пашинский требовал свое фото на обложке журнала, а внутри номера — его статью», - рассказал у себя в Facebook Верстюк.

Напомним, расследование журнала "Новое Время" о коррупционных схемах в оборонной сфере спровоцировало скандал с Пашинским. «В материале под названием «Слупили два товарища» была описана схема по поставке на Житомирский бронетанковый завод списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска, закупленных у компании Wtorplast.

После публикации расследования редакция «НВ» получила требования опровержения от юрлиц, которые являются фигурантами статьи. По словам Пашинского, статья «НВ» была якобы «попыткой дискредитации украинской армии и сотрудничества с нашими союзниками».

Пашинский также пригрозил журналистам судом, а его адвокаты наведались в редакцию «НВ» и потребовали от главного редактора Виталия Сыча извинений за публикацию, добавив, что некоторые люди хотят «рвать» НВ, но «есть и другой вариант».