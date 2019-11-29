"Вы меня не сломаете": Пашинский анонсировал обнародование доказательств невиновности

Экс-нардеп также заявил, что будет обжаловать дело против него в Европейском суде по правам человека.

Бывший народный депутат Сергей Пашинский, которого подозревают в причинении тяжкого телесного повреждения, заявил о намерении обнародовать материалы, доказывающие его невиновность.

Читайте такжеСуд оставил Пашинского под стражейКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после завершения судебного заседания, где ему продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Во время Януковича на весь мир прозвучал новый юридический термин «печерское правосудие». К сожалению, в последнее время мы видим, что «печерское правосудие» возвращается», – сказал Пашинский.

Он добавил, что в ближайшее время он и его адвокаты начнут публиковать все данные экспертизы, протоколы, которые доказывают, что его дело сфальсифицировано.

Пашинский также заявил, что будет обжаловать дело в отношении него в Европейском суде по правам человека.

Экс-депутат обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке: «Вы сделали ошибку не в отношении меня, вы меня не сломаете, вы ломаете остатки судебной системы, ломаете этих несчастных прокуроров, которые вынуждены, пряча глаза, фальсифицировать эти дела».

Комментируя условия его содержания в СИЗО, Пашинский сказал, что в отношении него по ходатайству адвокатов приняты определенные меры безопасности, однако какие именно, не уточнил.

«Я не буду говорить об условиях, но они позволяют мне защищать себя. У меня есть постоянный контакт с адвокатами», – добавил подозреваемый.

Как сообщал УНИАН, Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

После того дело по факту конфликта неоднократно закрывали и возобновляли, последний раз – в сентябре.

Также в отношении Химикуса открывали производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

7 октября суд избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, а сегодня, 29 ноября, продлил до 29 января 2020 года.

27 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка не исключал открытия новых уголовных производств, в которых будет фигурировать Пашинский.