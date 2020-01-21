Большинство украинцев считают, что половина материалов в СМИ должна подаваться на государственном языке – опрос

Социологи отмечают, что соответствующее мнение преобладает среди жителей всех регионов.

Почти 80% граждан считают, что в средствах массовой информации половина материалов должна подаваться на украинском языке.

Читайте такжеБолее половины украинцев совсем не читают книгиКак передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, представленных на пресс-конференции на тему: «101-я годовщина Соборности Украины: что больше всего объединяет и разъединяет украинцев».

Опрос продемонстрировал, что большинство граждан (79%) считают, что в СМИ по крайней мере половина наполнения должно быть на украинском языке (53% согласны с этим безусловно и еще 26% - скорее, да).

Причем это мнение преобладает во всех регионах: западном (96%), центральном (82%), восточном (66%) и южном (63%).

Общенациональное исследование было проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 80% украинцев хотят, чтобы государственные служащие говорили на украинском.