Опрос: 80% украинцев хотят, чтобы госслужащие говорили на украинском языке

С тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласны 81 процент граждан.

Абсолютное большинство украинцев (80 процентов) согласны с тем, что все руководители государства и государственные служащие должны общаться на украинском языке в рабочее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных во время пресс-конференции "101-я годовщина Соборности Украины: что больше всего объединяет и разъединяет украинцев" результатах опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Отмечается, что 56 процентов безусловно согласны с таким утверждением, а 24 - скорее согласны.

При этом, как отмечают исследователи, касательно государственного языка общения госслужащих в рабочее время солидарны граждане всех регионов: западного (96 процентов), центрального (86 процентов), южного (71 процент) и восточного (64 процента).

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С тем, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласны 81 процент граждан: 55 - "безусловно" и 26 - "скорее, да".

Так считают во всех регионах Украины: западном (95 процентов), центральном (86 процентов), южном (71 процент) и восточном (64 процента).

*** Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.