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Стало известно, за сколько 19-летняя харьковчанка продала девственность на аукционе (фото)

16:10, 18 января 2020
Общество
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Екатерина продала свою девственность 58-летнему жителю Мюнхена / скриншот из видео

Об этом сообщает Daily Mail.

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О начале аукционе Екатерина объявила в декабре 2019 года, запросив 100 тысяч евро. Для участия в торгах мужчины должны были иметь состояние как минимум в десять миллионов евро. В ходе аукциона цена за девственность девушки поднялась до 1,2 миллиона евро.

Девственность украинки купил 58-летний бизнесмен из Мюнхена, который согласен не только жениться на ней, но и обеспечивать ее, выплачивая по десять тысяч евро каждый месяц. В знак серьезности своих намерений, бизнесмен уже внес депозит в размере 10% от общей суммы.

Кроме него, юрист из Нью-Йорка готов был выложить миллион евро евро за девственность украинки, а певец из Токио - 900 тысяч евро. Торги проходили на иностранном сайте эскорт-услуг.

Как сообщал УНИАН, 19-летняя уроженка Украины, которая живет в США, решила выставить свою девственность на аукцион со стартовой ценой 100 тысяч евро и записала видеообращение.

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