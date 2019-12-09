100 тысяч евро: украинка выставила свою девственность на аукцион и записала видео

19-летняя украинка, проживающая в США, заявила, что хочет путешествовать, вкушать роскошь и просто жить.

19-летняя уроженка Украины, которая живет в США, решила выставить свою девственность на аукцион со стартовой ценой 100 тысяч евро и записала видеообращение.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Типичная Украина.

По словам Кати, такой шаг - это ее решение и выбор.

"Привет. Меня зовут Катя. Мне 19 лет, и я из Украины. Хочу путешествовать, вкушать роскошь и просто жить, это мой выбор!" – говорит Катя на видео.

Также украинка сообщила, что ищет мужчину, который будет давать ей 10 тысяч евро в месяц. Также она опубликовала несколько своих откровенных фотографий, чтобы ее могли лучше рассмотреть мужчины.

Как сообщал УНИАН, 20-летняя студентка из Парижа, которая называет себя Жасмин, продала пожилому банкиру с Уолл-стрит свою девственность за 1 млн 300 тысяч долларов, а потом влюбилась в него.