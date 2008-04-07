Губернатор Сумщины: я благодарен, что узнал об увольнении не из прессы

Освобожденный сегодня от должности председателя Сумской областной государственной администрации Павел КАЧУР заявляет, что президентский указ о его отставке не был для него неожиданностью, но причины освобождения ему неизвестны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Сумах.

П.КАЧУР подтвердил информацию, что в прошлую пятницу был на встрече у главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ, где его ознакомили с перспективой появления в понедельник, 7 апреля, соответствующего указа.

«Сегодняшнее решение Президента не было для меня неожиданностью. Я благодарен коллегам из его Секретариата, что узнал о своем освобождении лично, а не из прессы. Я благодарен и Президенту за то, что свои знания и профессиональный опыт мог применить в работе в Сумской области. А указы главы государства я никогда не комментировал, а только выполнял. Хотя реально – я не знаю причины освобождения», - сказал П.КАЧУР.

Также он заявил, что будет оставаться в рядах политической партии «Народный Союз Наша Украина», потому что там почетным председателем является Президент Украины.

Кроме того, экс-губернатор сказал, что 4 апреля ему сообщили о подготовке двух указов в отношении него - об освобождении и назначении на новую должность, но П.КАЧУР, по его словам, сам отказался от предложенной работы.

«Пока еще возьму паузу, неделю отдохну, но долго без работы не буду. Я игрок на длинные дистанции, и вопрос трудоустройства для меня критично не стоит. И уже завтра мне начнут поступать новые предложения», - сказал бывший руководитель области.

Также экс-губернатор сообщил, что у него «дружеские личные отношения с Николаем ЛАВРИКОМ», которого Президент Украины назначил сегодня исполняющим обязанности председателя Сумской ОГА.

«Я уезжаю из Сумской области с грустью... Где бы я ни был, где бы ни работал - всегда буду подставлять свое плечо Сумской области», - сказал П.КАЧУР.

Сегодня же в 18 часов П.КАЧУР попрощался с аппаратом ОГА и получил в подарок икону и картину с пейзажем одного из уголков Сумской области.

В то же время Н.ЛАВРИК в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил, что представление его активу области как и.о. председателя Сумской ОГА состоится 8 апреля в 12 часов.

Как сообщил УНИАН источник в ОГА, завтра представлять Н.ЛАВРИКА может приехать в Сумы глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА или его заместитель Роман БЕССМЕРТНЫЙ.