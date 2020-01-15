В Харькове представили новую начальницу Управления патрульной полиции

До этого она работала заместителем начальника Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.

Управление патрульной полиции в Харьковской области возглавила Алена Стрижак.

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Как сообщает «Суспільне», приказ о назначении 14 января подписал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

«Я человек, который всегда включится в любую проблему. Всегда буду готова к общению и всегда участвую в начинаниях, нововведениях. Надеюсь, что наше сотрудничество будет исключительно позитивным для этого управления, для этого коллектива, для этого региона», - сказала после представления Стрижак.

До этого Алена Стрижак работала заместителем начальника Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.