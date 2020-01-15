В Харькове представили новую начальницу Управления патрульной полиции
13:38, 15 января 2020Общество
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До этого она работала заместителем начальника Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.
Ранее Стрижак работала в Управлении патрульной полиции Хмельницкой области \ suspilne.media
Управление патрульной полиции в Харьковской области возглавила Алена Стрижак.
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Как сообщает «Суспільне», приказ о назначении 14 января подписал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.
«Я человек, который всегда включится в любую проблему. Всегда буду готова к общению и всегда участвую в начинаниях, нововведениях. Надеюсь, что наше сотрудничество будет исключительно позитивным для этого управления, для этого коллектива, для этого региона», - сказала после представления Стрижак.
До этого Алена Стрижак работала заместителем начальника Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.
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