В мэрии Харькова назвали сроки внедрения электронного билета в городском транспорте

Электротранспорт новой системой планируют оборудовать до марта.

В Харькове до марта планируют полностью внедрить электронный билет в городском транспорте.

Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес во время открытия новой троллейбусной линии 13 января, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По его словам, сначала новая система будет работать в электротранспорте.

"Могу с вероятностью 99,9% сказать, что до марта Е-ticket будет внедрен на всем городском электротранспорте. Далее начнем работать с частными перевозчиками, чтобы они устанавливали валидаторы и переходили на оплату единым билетом. Если это будет внедрено, мы сможем думать о системе лояльности, чтобы по Е-ticket было ездить дешевле, чем по одноразовому билету", - заявил Кернес.

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В мэрии напомнили, что в качестве пилотного проекта в Харькове планируют внедрить безналичную систему оплаты проезда в метрополитене. Для этого на уже установленных на станциях валидаторах добавят функционал бесконтактной оплаты.

Как сообщал УНИАН, с 15 января львовяне будут платить за проезд в электротранспорте 6 гривень, а у водителя билет будет стоить 7 гривень.