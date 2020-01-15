ТСН.Тиждень расскажет, почему каждая пятая пачка сливочного масла в Украине - фальсификат

Экспертиза длилась три недели и в ближайшее воскресенье, 19 января, в 19-30 ТСН.Тиждень обнародует ее результаты.

ТСН.Тиждень провел масштабный эксперимент в рамках проекта «Стоп Фальсификат» и обнаружил, что не все сливочное масло, которое украинцы покупают в магазинах, является маслом, тем более – сливочным.

Проект стартовал два месяца назад с предупреждение всех производителей масла, за месяц эксперты во всех регионах страны отберут соответствующие образцы. Месяц назад, 16 декабря, четыре эксперта - Ольга Котехова, Владислава Миронова – представительницы ОО «Общественный контроль защиты прав потребителей», Наталья Якименко – член Общсовета при Госпродпотребслужбе и Ольга Трофимцева – экс-и.о. министра агрополитики Украины – вышли в рейд».

«Образцы (по три пачки одного производителя, одной даты изготовления, одной жирности) отбирали в Сумах, Черкассах, Новой Одессе на Николаевщине и в Калуше на Прикарпатье, - рассказала корреспондент ТСН.Тиждень Наталья Ярмола. – Делали это в магазинах, которые советовали на улицах сами потребители. То есть эксперты ориентировались на непредвзятое мнение, чтобы потом никто не мог сказать, что магазин был выбран не случайно».

Кроме того, чтобы никто не мог придраться к результатам, все этапы отбора проводились онлайн. «Самый важный и самый сложный этап – кодирование. Ведь сначала, чтобы лаборатории не знали, какое именно масло проверяют, его надо было «обезличить», то есть вместо торговой марки и названия присвоить номер. Также, чтобы нас не обвиняли в заангажированности, мы отдали образцы в две разные независимые сертифицированные лаборатории», - говорит Наталья Ярмола.

Всего в четырех регионах было отобрано 77 образцов – 231 пачка масла. Поэтому в каждую из лабораторий попало по 77 пачек. Еще 77 остались у экспертов, как контрольный образец.

Экспертиза длилась три недели и в ближайшее воскресенье, 19 января, в 19-30 ТСН.Тиждень обнародует ее результаты и расскажет, кто из производителей пишет на пачках «екстраклас», а на самом деле запаковывает вместо сливок куриный жир, чем это опасно для организма и каким образом можно очистить рынок от фейкового масла.