На контролируемой Украиной территории Луганщины полностью восстановили электроснабжение

Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

"По состоянию на утро 28.05 электроснабжение на контролируемой Украиной территории Луганской области полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, ремонтные бригады ДТЭК Луганской ТЭС начали восстановительные работы сразу после прекращения обстрела.

"Начиная с 3 и до 6 часов утра подали напряжение на все головные подстанции севере области. По состоянию на 8 утра электроснабжение полностью восстановлено", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в результате попадания снаряда в открытое распределительное устройство на ДТЭК Луганской ТЭС остановился один из двух энергоблоков. Север Луганской области был частично обесточен.