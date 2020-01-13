Сенцов сообщил о переезде семьи в Киев

В столицу приехали его мать и сын. Ранее это сделала дочь Сенцова.

Бывший политзаключенный, крымский режиссер Олег Сенцов сообщил, что его семья покинула оккупированный полуостров и теперь живет в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец, мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын", - отметил он.

По словам Сенцова, с сыном оказалось труднее, потому что его не хотела отпускать бывшая жена режиссера.

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"Она, кстати, этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма. Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала", - сообщил Сенцов.

"Несмотря на свою болячку он хорошо понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу в который есть инклюзивное обучение", - добавил режиссер.

Как сообщал УНИАН, ранее Сенцов, комментируя обмен пленными с боевиками, заявил, что Украина отдает настоящих убийц.