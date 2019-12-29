Сенцов прокомментировал обмен пленными: Украина отдает настоящих убийц

Режиссер высказал мнение, что выдача Украиной этих лиц лишает украинцев справедливости и попирает ценности Майдана.

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов прокомментировал обмен людьми между Киевом и боевиками ОРДЛО, который 29 декабря проходит на Донбассе.

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В своем Facebook режиссер высказал мнение, что выдача Украиной этих лиц лишает украинцев справедливости.

«Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невинные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев.

И дело не только в том, что у нас почти не остается этого «мужского обменного фонда» (очень циничное и практичное выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного – справедливости. За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить», – подчеркнул Сенцов.

При том режиссер выразил радость за украинцев, которые сегодня вернутся домой благодаря обмену.

«Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой попрания ценностей, за которые эти герои сражались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не была закончена хотя бы приговором виновным. Что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом», – подытожил он.

Напомним, сегодня под Горловкой проходит обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями «Л/ДНР». Украина выдаст боевикам, среди прочих, пятерых бывших беркутовцев, фигурантов дела о расстрелах на Майдане.