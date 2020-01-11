Минобразования обнародовало 28 образовательных реестров Украины

Среди обнародованных реестров - перечни учебных заведений всех уровней, а также научных учреждений, реестры документов о среднем, профессионально-техническом и высшем образовании, национальный репозитарий текстов, реестры технологий, созданных или приобретенных за бюджетные средства.

Публичная информация о сфере образования и науки в Украине теперь доступна на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Читайте такжеДипломы не отменят: в Раде разъяснили нюансы нового закона об образованииКак сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, уже обнародованы 28 наборов данных, с которыми могут ознакомиться все желающие.

«Эти данные - неперсонализованные и разрешенные для дальнейшего свободного использования и распространения. Хранение и обеспечение доступа к информации отвечает принципам, определенным Международной хартией открытых данных», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что среди обнародованных реестров - перечни учебных заведений всех уровней, а также научных учреждений, реестры документов о среднем, профессионально-техническом и высшем образовании, национальный репозитарий текстов, реестры технологий, созданных или приобретенных за бюджетные средства и т.д.

В МОН подчеркивают, что портал имеет удобную навигацию и постоянно обновляется.

Информация об общем среднем образовании размещена также на Портале открытых данных. Обнародованная информация соответствует перечню национальных образовательных индикаторов эффективности и качества общего среднего образования, добавили в МОН.