Беларусь отказалась от импорта электроэнергии из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард ТОВПЕНЕЦ.

«Стоимость украинской электроэнергии неприемлема для Беларуси - она выше себестоимости электроэнергии, которую вырабатывают белорусские станции», - сказал Э.ТОВПЕНЕЦ.

По его словам, Беларусь ограничится потреблением электроэнергии, вырабатываемой на собственных электростанциях, а также импортируемой из России.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2007 г. Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил 19 февраля 2008 года о том, что Украина готова предложить Беларуси 280 МВт экспортной мощности при условии согласования цены не ниже сложившейся на Оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).

Украина в прошлом году сократила экспорт электроэнергии на 11,8% - до 9,2 млрд. кВт/ч.