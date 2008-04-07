Беларусь отказалась от импорта электроэнергии из Украины
Товпенец все объяснил
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард ТОВПЕНЕЦ.
«Стоимость украинской электроэнергии неприемлема для Беларуси - она выше себестоимости электроэнергии, которую вырабатывают белорусские станции», - сказал Э.ТОВПЕНЕЦ.
По его словам, Беларусь ограничится потреблением электроэнергии, вырабатываемой на собственных электростанциях, а также импортируемой из России.
Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2007 г. Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.
Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН заявил 19 февраля 2008 года о том, что Украина готова предложить Беларуси 280 МВт экспортной мощности при условии согласования цены не ниже сложившейся на Оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).
Украина в прошлом году сократила экспорт электроэнергии на 11,8% - до 9,2 млрд. кВт/ч.