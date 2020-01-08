Украинец, который не сел в самолет МАУ из Тегерана, рассказал о ситуации в Иране после катастрофы

По его словам, несмотря на катастрофу украинского Boeing 737-800, аэропорт Тегерана работал в штатном режиме.

Иран не закрывал свое воздушное пространство после крушения пассажирского самолета МАУ, который совершал рейс из Тегерана в Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета.

Об этом рассказал эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров, который приехал в Тегеран на международную конференцию и собирался возвращаться роковым рейсом, но несколько дней назад сменил билеты на 9 января, передает "Обозреватель".

По его словам, несмотря на катастрофу украинского Boeing 737-800, аэропорт Тегерана работал в штатном режиме.

"Сегодня утром (8 января. – Ред.) огромное количество экспертов, которые приезжали на конференцию из Европы – из Франции, Германии, Финляндии, Норвегии, Польши – спокойно улетали другими рейсами. Turkish Airlines, Азербайджанские авиалинии. То есть пока что небо здесь не закрытое для полетов", – отметил он.

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Впрочем, несколько мировых авиакомпаний решили летать в обход Ирана.

Сам Бузаров задержался в Тегеране, поскольку "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменили билеты и официально приостановили все полеты в Иран на неопределенный срок.

Эксперт напомнил, что рейсы сообщением Киев-Тегеран-Киев выполнялись около шести раз в неделю – этот маршрут пользовался популярностью среди иранцев.

"Многие иранцы учатся в Украине, а многие летят транзитом в Европу и другие страны дальнего зарубежья. Например, на этом борту погибли граждане Канады. Но большинство из них – технически иранцы, которые уже давно живут в Канаде и получили канадский паспорт", – пояснил он.

Также Бузаров рассказал о том, что пишут по поводу авиакатастрофы 8 января иранские СМИ.

"Падение произошло в небольшом городке неподалеку от Тегерана. Фактически, это расстояние (от Киева. – Ред.) до Борисполя и небольшое село возле Борисполя. Очевидцы сняли падение самолета на видео, начали писать комментарии в местных соцсетях и форумах и многие из них отмечали, что видели вспышку самолета, когда он еще летел. Остается вопрос: он загорелся в воздухе или еще при взлете? Конечно, это все только предположения, неофициальная версия", – поделился он.

По данным эксперта, слухи о том, что самолет МАУ могли сбить ракетами, пока ничем не подтверждаются.

"Как он мог быть сбит, если ракеты, которые были направлены в сторону американских баз в Ираке, выпускались в принципе из других городов, не из Тегерана? И время не совпадало. Это все нужно изучать", – подчеркнул Бузаров.

Международник добавил, что после похорон Сулеймани ситуация в Иране в целом спокойная.

"Иранцы в течение многих лет живут в состоянии возможной войны с США, поэтому для них эта ситуация не новая. Но военный ответ Ирана (ракетный обстрел военных баз в Ираке в ночь на 8 января. – Ред.) изменил расклады. И сейчас сложно предсказать, к каким действиям прибегнут США", – подытожил он.